Co poranek wynosił "małpkę" ze sklepu

Suscy policjanci we wtorek (6 grudnia) zostali poinformowani o kradzieży. Chodziło o wynoszenie alkoholu bez płacenia za niego.

Zgłaszający sprawę na policję zaznaczył, że proceder ten został zarejestrowany przez kamery sklepowego monitoringu. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Ustalili, że sprawca przychodził do sklepu zawsze kilka minut po godzinie 6:00, po czym szedł do półki z alkoholem, brał butelkę 0,2 litra, wkładał do kieszeni bluzy i wychodził z marketu, nie płacąc za towar.

Policjanci posiadając rysopis szybko ustalili sprawcę kradzieży. Okazał się nim 25–latek. Mężczyzna co kilka dni idąc do pracy zachodził do marketu i kradł alkohol.

Mieszkaniec województwa wielkopolskiego za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami i musiał zapłacić za skradziony alkohol.

oprac. eka / KPP Iława