Jeździł autem, choć nie miał uprawnień

Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej prowadzili postępowanie przeciwko 49-latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego peugeotem. Mężczyzna jeździł samochodem z niesprawnym podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Policjanci wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że to nie było jedyne przewinienie 49-latka. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna nie powinien jeździć samochodem ponieważ miał cofnięte uprawnienia przez Starostę Iławskiego. W związku z powyższym mieszkaniec Susza usłyszał zarzut, do którego się przyznał oraz dobrowolnie poddał się karze.

Teraz czeka go kara grzywny w wysokości 2000 zł, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat i opłata kosztów sądowych.

Policja przypomina!

Kierowanie pojazdem to wielka odpowiedzialność. Bądźmy czujni i zawsze reagujmy na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Od tego czy zareagujemy może zależeć czyjeś zdrowie i życie.

Nawet anonimowa informacja pod numer telefonu 112 lub przekazana policjantom może przyczynić się do wyeliminowania z dróg niebezpiecznych kierowców.

Oprac. eka / KPP Iława