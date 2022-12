Policjanci podsumowali miniony weekend na drogach powiatu iławskiego

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Tak też było podczas minionego weekendu. Mimo podwyższonych kar za brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym czy jazdę z nadmierną prędkością, a także kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, policjanci nadal zatrzymują kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w piątek (2 grudnia) w gminie Susz po zgłoszeniu przez świadka. Zgłaszający oświadczył, że jedną z dróg w gminie Susz jedzie ciężarówka, która wjeżdża na pobocza, a teraz zatrzymała się na terenie jednej z lokalnych firm. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu. Jak ustalili, samochód ciężarowy nie posiadał także aktualnych badań technicznych.

>>>Tymczasem w Iławie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego bmw. Policjanci wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód nie ma aktualnych badań technicznych.

>>>Natomiast w gminie Susz kierujący vw postanowił pojeździć sobie samochodem po podwórku pomimo tego, że pił alkohol. I jak się okazało 61–latek – mając 2 promile alkoholu w organizmie – nie zachował należytej ostrożności poza drogą publiczną i najechał na zaparkowany pojazd. Jak oświadczył funkcjonariuszom, myślał, że pomimo wcześniej spożytego alkoholu po posesji może jeździć. Bardzo się zdziwił, kiedy został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

>>>Kolejnego kierującego zatrzymali policjanci w Kisielicach. Okazało się, że 26–latek jeżdżący peugeotem jest poszukiwany przez sąd do osadzenia w zakładzie karnym. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przetransportowali do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 89 dni za posiadanie narkotyków.

>>>Tymczasem w Iławie w sobotę (3 grudnia) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Okazało się, że 27–latek jeździł samochodem, pomimo aktywnych czterech zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi.

>>>Natomiast w gminie Kisielice po zgłoszeniu przez świadka policjanci zatrzymali 41-latka. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna kierując fordem, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu. Okazało się, że to nie było jedyne przewinienie 41–latka. Mężczyzna kierował samochodem mając 2,2 promila alkoholu w organizmie oraz aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

