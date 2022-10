Znęcał się nad najbliższymi. Dzielnicowy nakazał opuścić mu mieszkanie

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wezwani do interwencji domowej wydali wobec 28-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z partnerką i jej dziećmi oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i otoczenia. Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.