Od ośmiu dni do prawie dwóch lat spędzą w więzieniu poszukiwani, których ostatnio zatrzymała policja

Policjanci nie przerwali poszukiwań i sprawdzali kolejne wątki, które mogły pomóc w ustaleniu adresu zamieszkania 61–latka. Mężczyzna zerwał wszystkie kontakty z rodziną i znajomymi. Jak się okazało, wyjechał do innego województwa. W związku z powyższym policjanci z zespołu do spraw poszukiwań iławskiej komendy policji ustalili miejsce przebywania mężczyzny, a była to Iława i na jednej z ulic zatrzymali 61–latka. Następnie przetransportowali go do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

>>>Tymczasem podczas czynności służbowych policjanci ustalili miejsce przebywania szukanego 44–latka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod wskazany adres gdzie zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że mieszkaniec gminy Iława poszukiwany jest przez sąd do ustalenia miejsca pobytu i doprowadzenia do zakładu karnego za nie stosowanie się do zakazu sądowego. Mężczyzna został przetransportowany do więzienia gdzie spędzi 182 dni.

>>>Natomiast w gminie Susz policjanci zatrzymali 31–latka. Mężczyzna szukany był przez Sąd Rejonowy w Iławie w celu odbycia kary zastępczej, ponieważ nie zapłacił grzywny za popełnione wykroczenia. Mieszkaniec Iławy został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi 8 dni.

>>>Kolejnego poszukiwanego zatrzymali policjanci również w gminie Susz. Mężczyzna przebywał w miejscu zamieszkania, kiedy to przyszli po niego funkcjonariusze. Policjanci zawieźli go do więzienia do odbycia kary roku i 8 miesięcy za nękanie, włamanie a także za oszustwa.

Policja przypomina!

Funkcjonariusze codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Policjanci informują, że każdy kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

oprac. eka / KPP Iława