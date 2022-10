Prawie 2,5 promila u 49-letniego kierowcy. Policję o zdarzeniu poinformowała jego była żona

— Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. To hasło powinno przyświecać każdemu z nas, dlatego kiedy świadek zauważył kierującego oplem, który przyjechał na jedną z posesji na terenie gminy Iława znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu, to wezwał policję. To jeden z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymanych podczas minionej doby — mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiego policji.

Dzięki informacji od świadka policjanci zatrzymali wczoraj (środa 26 października) nietrzeźwego kierującego. — Zgłaszająca oświadczyła, że oplem do domu przyjechał jej były mąż i prawdopodobnie jest pijany. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że 49–latek kierował samochodem mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie — relacjonuje rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

Natomiast w Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego toyotą. — Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 103 km/h. W związku z tym 41–latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 1500 zł, a jego konto powiększy się o 13 pkt. karnych — mówi st. asp. Kwiatkowska.

Tymczasem kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym okazał się 20–latek. — Mężczyzna pomimo tego, że dzień wcześniej stracił prawo jazdy za kierowanie samochodem pod działaniem narkotyków, nadal jeździł autem — tłumaczy oficer prasowa KPP Iława.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława