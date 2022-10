Nowe motocykle trafiły do iławskiej komendy

Do Komendy Powiatowej Policji w Iławie trafiły dwa nowe motocykle – BMW RT. Pojazdy zostały zmodyfikowane specjalnie pod kątem policyjnej służby. Nowe motocykle w połączeniu z umiejętnościami policjantów będą służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu, pozwolą także szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia.

Do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie trafiły dwa nowe motocykle. Jednoślady zostały zmodyfikowane na potrzeby policji. Każdy motocykl jest jednoosobowy, miejsce pasażera zajmuje zintegrowany z centralą radiową kufer. Motocykle posiadają LED-owe sygnały uprzywilejowania, megafony, oświetlenie pomocnicze oraz są oklejone żółtą i niebieską barwą.

Nowe motocykle będą wykorzystywane do patrolowania dróg powiatu iławskiego, obsługi zdarzeń drogowych oraz pilotaży. Będą również niezwykle skutecznym narzędziem do szybkiego przemieszczania się, szczególnie w ruchu miejskim, gdzie często mamy do czynienia z zakorkowanymi ulicami.

eka / KPP Iława