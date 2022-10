Będzie można odebrać sadzonkę miododajnego drzewa

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku zaprasza na II edycję przedsięwzięcia pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”. Akcja ma za zadanie przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności w powiecie i wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Celem akcji w wymiarze edukacyjnym jest przekazanie mieszkańcom podstawowych wiadomości o ekosystemach oraz ukształtowanie nawyków kultury ekologicznej. W czasie tegorocznej edycji zaplanowano posadzenie 1200 najbardziej miododajnych drzew. Mieszkańcy powiatu iławskiego będą mieli dwie okazje by otrzymać sadzonki tych drzew. 10 października na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Iławie oraz 11 października przy Zespole Szkół w Lubawie.

W ubiegłym roku w ramach pierwszej, pilotażowej edycji, posadzono 100 szt. najbardziej miododajnych drzew gatunku klon pospolity oraz lipa drobnolistna, głównie na terenie jednostek należących do powiatu iławskiego, znajdujących się w Iławie, Lubawie, Kisielicach i Suszu. Aktywny udział w przedsięwzięciu wzięła młodzież uczęszczająca do powiatowych szkół.

Jak zapowiada dyrektor wydziału ochrony środowiska i rolnictwa Mateusz Szauer: – W tym roku chcemy jeszcze szerzej dotrzeć z naszą akcją do mieszkańców, dlatego zaplanowaliśmy posadzenie 1200 szt. drzew gatunku klon pospolity oraz lipa drobnolistna, które rozdawane będą mieszkańcom powiatu iławskiego. Dodatkowo dla 100 pierwszych osób, które na adres e-mail: ochrona@powiat-ilawski.pl prześlą fotografie dokumentujące posadzenie otrzymanych sadzonek, przygotowaliśmy specjalne eko-zestawy: budkę dla owadów oraz 1kg nasion łąki kwietnej.



Mieszkańcy powiatu iławskiego będą mieli dwie okazje, by otrzymać sadzonki drzew. 10 października na parkingu przed starostwem powiatowym w Iławie oraz 11 października przy Zespole Szkół w Lubawie (ul. Gdańska) w godzinach od 10.00 do 14.00.



Dodatkową atrakcją będą edukacyjne stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich oraz Magdaleny Rudnickiej ze Stowarzyszenia „Dzika Iława”. Lokalne firmy przekazały część nagród dla najbardziej aktywnych uczestników akcji. Przedsięwzięcie świetnie wpisuje się w obchody 20-lecia „Święta drzewa”, które przypada 10 października. Organizatorzy w ramach akcji zaplanowali także cykl przyrodniczych prelekcji w szkołach średnich.

– Naszą inicjatywą chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców powiatu do indywidualnego dbania o pożytki dla owadów zapylających, poprzez sadzenie drzew oraz wsiewki innych roślin miododajnych w ogrodach przydomowych. Przygotowana broszurka edukacyjna pomoże w wyborze odpowiednich gatunków – dodaje Mateusz Szauer.

Rola, jaką drzewa odgrywają w środowisku, jest nie do przecenienia. Wystarczy wymienić choćby: redukcję zanieczyszczeń powietrza, obniżanie temperatury w miastach od 4 do nawet 8 stopni C w upalne dni, korzystny wpływ na nasze zdrowie (redukcja stresu, mniejsza ilość zawałów, udarów, astmy) i ważną funkcję krajobrazotwórczą. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Im starsze drzewa, tym lepsza absorpcja dwutlenku węgla, a co za tym idzie, większy potencjał do spowolnienia zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami.

Kurcząca się z roku na rok tak zwana baza pożytkowa, z której mogą korzystać owady zapylające, jest wynikiem m. in. intensywnej chemizacji rolnictwa i monokultur w uprawach. Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków, jest bardzo cenne. Zachęcamy zatem mieszkańców powiatu iławskiego do aktywnego udziału w tegorocznej akcji.