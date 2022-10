Nękał swoją ex. Dostał zakaz zbliżania się do niej

Iławscy policjanci prowadzili czynności wobec mieszkańca powiatu iławskiego.

Mężczyzna od dłuższego czasu dokuczał swojej byłej partnerce, nękał ją sms-ami, dzwonił do niej, przychodził do jej miejsca zamieszkania i nachodził domowników, a także przychodził do jej miejsca pracy.

Funkcjonariusze zatrzymali go 21 września i osadzili w policyjnej celi. Natomiast zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie.

Na wniosek funkcjonariuszy prokurator zastosował wobec 39-latka policyjny dozór.

Mężczyzna będzie musiał w ramach zastosowanego środka zapobiegawczego raz w tygodniu stawiać się w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do pokrzywdzonej.



oprac. eka / KPP Iława