Te dwie kotki szukają domu. Zabierz je z iławskiego schroniska

Czas na szansę dla maluszków, których w iławskim schronisku do wyboru, do koloru! Na początek dwa polecają się do adopcji.

Wolontariuszka ze Schroniska w Iławie, pani Justyna, tak opisuje dwa kociaki, które szczególnie poleca do adopcji:

"Dziś przedstawiam Tinki i Trixie, dwie radosne dziewczynki, które szukają domu razem lub osobno.

Oczywiście polecam razem, ponieważ dwa małe koty to mniej niż jeden, co potwierdzi każdy kociarz. Razem śpią, bawią się, przytulają, a obserwacja ich radosnych figli, gonitw i zapasów w pełni zastąpi telewizor, a tym samym zaoszczędzi energię, która dziś jest w cenie. Posiadanie kociaków w domu to więc same plusy.

Są kotkami około 4-miesięcznymi; zaszczepione, odrobaczone i gotowe do adopcji. Obie były małymi dzikuskami, kiedy trafiły do schroniska, syczącymi przy próbach dotyku. Dziś to szukające kontaktu i proszące o mizianki i głaski kotki, które tęsknie wypatrują swojej szansy na dom".

Kontakt w sprawie adopcji ze Schroniskiem w Iławie, tel. 666 873 561

Prosimy o liczne udostępnianie.

oprac. eka