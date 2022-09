Złodziej rowerów zatrzymany w Iławie

Iławscy policjanci prowadzili postępowania dotyczące kradzieży rowerów. Ostatnie zgłoszenie otrzymali w poniedziałek (26 września).

W trakcie czynności, w tym przyjmowania kolejnych zawiadomień i przesłuchiwania świadków ustalili, że prawdopodobnym sprawcą kradzieży jednośladów jest znany im z wcześniejszych interwencji 19–latek. I tak funkcjonariusze jadąc jedną z ulic w mieście zauważyli mężczyznę i zatrzymali go z kolejnym rowerem.

Okazało się, że młody mieszkaniec Iławy w ostatnim czasie ukradł cztery jednoślady. 19–latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Policjanci odzyskali dwa skradzione rowery, które w najbliższym czasie zostaną przekazane pokrzywdzonym.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina!

- Kupując nawet najlepsze i najdroższe zapięcie musimy pamiętać, aby z niego korzystać. Nigdy nie pozostawiajmy nieprzypiętego roweru przed sklepem bądź innym miejscem ogólnie dostępnym!

- Nawet zostawiając jednoślad w piwnicy na balkonie czy klatce schodowej przypnijmy go do elementów na stałe przytwierdzonych do ściany, ale przede wszystkim zastanówmy się, czy jest to rzeczywiście dobrze zabezpieczone miejsce.

- Kiedy zostawiamy rower na klatce schodowej pamiętajmy, aby zamykać drzwi wejściowe i poprośmy innych mieszkańców bloku, by też to uczynili. Pilnujmy też, aby administrator naszego budynku zadbał o sprawne działanie domofonu.

- Pozostawiając rower w miejscu ogólnodostępnym starajmy się zostawić go w miejscu monitorowanym np. obok kamery miejskiej.

- Zapiszmy numer ramy oraz inne numery nabite na rowerze, a także zróbmy mu zdjęcie. W przypadku kradzieży, przekazanie tych danych Policji znacznie ułatwi odzyskanie jednośladu.

- Jeżeli mamy możliwość ubezpieczmy swój rower od kradzieży.

- Pamiętajmy także, że łupem padają nie tylko rowery, ale także osprzęt przy nich pozostawiany, taki jak licznik, pompka czy zawieszone torby.