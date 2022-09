Wojciech Tarnowski wrócił na trenerską ławkę. To już czwarty pobyt w tym klubie

Podobno dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, jednak akurat w przypadku futbolu ta zasada raczej nie ma zastosowania. Przykład z wczoraj — Andrzej Malesa ponownie został trenerem IV-ligowego Huraganu Morąg

Także w IV lidze, tyle że pomorskiej, gra, którego trenerem 12 września został, ostatnio prowadzący(też piąty poziom rozgrywkowy). Iławianin zespół Powiśla poprowadzi. A jeszcze w momencie, gdy już wiadome było, że Tarnowski nie będzie trenował Jezioraka w sezonie 2022/23, powiedział na naszych łamach: "Myślę o zakończeniu przygody z piłką nożną" . Ale to już wiemy — ciągnie (futbolowego) wilka do lasu.

— Otrzymałem propozycję powrotu na trenerską ławkę zespołu z Dzierzgonia, była to prośba ze strony działaczy Powiśla, a że z tym miastem i klubem łączą mnie bardzo dobre relacje i fajna przeszłość, to też nie odmówiłem — mówi nam trener Wojciech Tarnowski.

Poprzednim szkoleniowcem Powiśla był— Po sobotniej, bolesnej porażce z Czarnymi Pruszcz Gdański Piotr Ruciński oddał się do dyspozycji Zarządu, a ten postanowił o zakończeniu współpracy. Obie strony zgodnie doszły do wniosku, że to trudna, ale słuszna decyzja w tym trudnym okresie. Trenerze dziękujemy za wkład i zaangażowanie w pracę z seniorami Powiśla i życzymy powodzenia! — poinformował klub z Dzierzgonia w swoich social mediach w poniedziałek 12 września.