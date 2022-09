Także w Iławie trwa akcja sadziMY. Weź drzewko i je zasadź!

Tysiąc sadzonek drzewek ma do rozdania Nadleśnictwo Iława. Ci chętni, którzy mają gdzie posadzić swoje drzewko, mogą je odebrać w siedzibie nadleśnictwa.

To już czwarta edycja akcji #sadziMY. W tym roku trwa ona przez dwa dni, 29 i 30 września. Na wielkie narodowe sadzenie drzew leśnicy z całego kraju przygotowali milion sadzonek. Będzie je można dostać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce, także w Nadleśnictwie Iława.

– Każde drzewo to ostoja życia. Miejsce gniazdowania ptaków, siedlisko owadów i mikroorganizmów. Dla człowieka - cień w letnie upały, czystsze powietrze, osłona przed wiatrem i kojąca nerwy zieleń – o zaletach drzew opowiada Przemysław Pierunek, rzecznik Nadleśnictwa Iława. – Również mieszkańcy Iławy mogą nam pomóc w tym, by drzew w kraju było jak najwięcej. Zachęcamy, by wziąć drzewko od leśników i posadzić je na własnej działce, przy domu czy tam, gdzie pracujemy.

Każdy chętny może zgłosić się do Nadleśnictwa Iława, by odebrać nieodpłatnie sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie.



Jakie gatunki przygotowano? Buki, dęby, kasztanowce i jarzęby. Łącznie zaplanowano rozdanie 1000 drzewek.

– Czekamy na państwa pod siedzibą nadleśnictwa (Smolniki 30, ostatnie zabudowanie na ulicy Lubawskiej) w czwartek i piątek między 9.00 a 15.00 – zaprasza Przemysław Pierunek.

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY będzie miał miejsce w piątek ,30 września w okolicach Nowego Sącza. Tam drzewa będzie sadziła para prezydencka.



oprac. eka