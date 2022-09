Iława. Schroniskowy kot Street szuka domu

O kocie pisze Justyna, wolontariuszka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt:

Oto Street, kot, którego szukano dwa dni po potrąceniu przez samochód, którego zjadały żywcem larwy.

Wszystko można powiedzieć o Streecie, ale nie to, że jest urodziwy. A dlaczego? Ano dlatego, że życie spędził na ulicy, a życie to ma wypisane na pyszczku. Całym sobą przedstawia to, czego w tym życiu doświadczył - głód, chłód i nędzę. Uroczy, wypadający języczek, to efekt braku uzębienia. Tak, Street już swoje przeżył, a na takich jak on mówi się "nieadoptowalny".

Czy tak będzie?