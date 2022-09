Wyniki Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Aż dwa projekty od seniorów

Łącznie zagłosowało 2546 osób, w tym 1076 mężczyzn i 1460 kobiet. Mogły głosować także dzieci. Tym razem nie było głosowania papierowego. Ci, którzy nie mogli skorzystać z własnych narzędzi, jak komórki czy komputery, mogli udać się do Informacji Turystycznej lub CAL-u, gdzie dyżurowały specjalnie do tego celu wyznaczone osoby.

Łącznie głosów nieważnych było tylko 10.

Kto wygrał w IBO 2023?

Projekty inwestycyjne:

(przytaczamy opisy projektodawców)

Miejsce nr 1 i 1173 ważnych głosów: projekt nr 8 Mini Tężnia Solankowa nad Iławką za kwotę 440 tys. zł.

Autorzy to Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy.

Tężnia solankowa to mini uzdrowisko. Projekt zakłada budowę tężni solankowej dla mieszkańców Iławy oraz turystów odwiedzających nasze piękne miasto. Celem projektu jest poprawa zdrowia i zapobieganie chorobom układu oddechowego oraz zwiększenie odporności organizmu. Jakość powietrza ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Stwórzmy więc w Iławie miejsce do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców w pięknych okolicznościach przyrody nad rzeką Iławką.Miejsce realizacji: Plac rekreacyjny nad Iławką, w pobliżu siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

W projektach nieinwestycyjnych, czyli tzw. „miękkich” do realizacji przeszły trzy pomysły:

Miejsce 1 i 935 ważnych głosów: projekt nr 10 Kastracja i leczenie kotów i kotek wolno żyjących za kwotę 20 tys. zł.

Autorką projektu jest Justyna Kowalewska.

W Iławie, na osiedlach, ogrodach działkowych, wciąż corocznie rodzą się niechciane, nikomu niepotrzebne koty. Kotki mogą zostać matkami już w wieku około 7-8 miesięcy. Są w stanie wydać na świat nawet 3 mioty, w każdym średnio od 4 do 6 kociąt. Duża część kociaków umiera w cierpieniach- na kocie choroby, pod kołami aut, otrutych. Ukróćmy cierpienie, zapobiegajmy rozmnażaniu, kastrujmy!

Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 2.

Miejsce nr 2 i 871 ważnych głosów: projekt nr 3 Wild Beach Art Festival za kwotę 20 tys. zł.

Autorem jest Hubert Rólkiewicz.

Lokalny Dzień Sztuki na "Dzikiej Plaży". Mieszkańcu! Spędź miło czas na plaży, bawiąc się przy muzyce granej na żywo! Miej wpływ na rozdane nagrody i wybór kapeli, która zagra pełen koncert. Wild Beach to przestrzeń na zabawę kulturą. MiniScena muzyczna, prezentacje obrazów, rękodzieła i wszystkiego, co uznasz za ART! Artysto! Nie ważne, jaką grasz muzę. Jazz, HipHop, Rock czy Szanty. Scena jest Twoja! Zaprezentuj się na pierwszym Art Festiwalu zorganizowanym na "Dzikiej Plaży".

Miejsce realizacji: plaża miejska "Dzika Plaża" w Iławie przy ul. Michała Kajki.

Miejsce nr 3 i 621 ważnych głosów: projekt nr 10 Gimnastyka dla Iławskich Seniorów za kwotę 20 tys. zł.

Autorzy to ponownie Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy.

Projekt skierowany jest do iławskich seniorów. Głównym celem projektu jest poprawa kondycji zdrowotnej seniorów poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych oraz prelekcjach na temat profilaktyki zdrowotnej. Planuje się przeprowadzenie zajęć gimnastycznych w podziale na 4 grupy ok.30- osobowe. Zajęcia skierowane są do minimum 120 mieszkańców. Ćwiczenia dla jednej grupy obywać się będą 1 raz w tygodniu po 1 godzinie. Ćwiczenia dla uczestników projektu prowadzone będą nieodpłatnie w lokalach znajdujących się w zasobach miasta Iławy.

Miejsce realizacji: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D, Hala Widowiskowo-Sportowa lub inne lokale znajdujące się w zasobach miasta Iławy.