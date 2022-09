Iława. Wyróżniający się uczniowie dostali stypendia [GALERIA]

Stypendia burmistrza i rady miasta (choć na sali było niewielu radnych) wręczano 27 września.

Uzdolnionym uczniom przyznano wyróżnienia indywidualne w czterech kategoriach. Każdy z nich otrzymał 1.000 zł, natomiast rodzice odbierali z rąk burmistrza Dawida Kopaczewskiego i wiceburmistrz Doroty Kamińskiej listy gratulacyjne.

Dyrektorzy szkół podstawowych tego dnia otrzymali bony na 1.500 zł każdy, do wykorzystania przez szkołę.

Galę na deskach kinoteatru Pasja otworzył występ zespołu And Bench ze Szkoły Podstawowej nr 5. Burmistrz skierował słowa uznania nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, trenerów, rodziców – wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do rozwoju tych zdolnych osób.

I. Uczniowie nagrodzeni stypendium specjalnym

1. Janiszek Iga – SP4

2. Markuszewska Wiktoria – SP3

3. Mężykowski Marcel – SP5



II. Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

1. Jasińska Kinga – SP3

2. Kabzińska Aleksandra – SP4

3. Pawłowska Weronika – SP2

4. Standarska Lena – SP5

5. Stasiuk Oliwia – SP3

III. Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce

1. Brzeska Wiktoria – SP4

2. Dembińska Weronika – SP2

3. Dembowski Alodiusz – SP3

4. Karwat Krzysztof – SP4

5. Kozibska Zofia – SP5

6. Kuczmarska Marietta – SP5

7. Ołdak Aleksandra – SP3

8. Paturalska Hanna – SP4

9. Radecki Kacper – SP1

10. Rucińska Natalia – SP1

11. Szczecina Patryk – SP2

12. Szulczewski Hubert – SP2

13. Wiśniewski Sarah – SP1

14. Wrona Piotr – SP5

15. Zakrzewski Miłosz – SP5



IV. Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe