Sprzęt do trenowania biegów przeszkodowych w Iławie? Małżeństwo z Iławy złożyło taki wniosek do IBO

Wiadomo już, jakie projekty zgłoszone do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Tymczasem przyglądamy się bliżej jednej z propozycji.

Krystian Kalinowski z Iławy sam trenuje biegi z przeszkodami, a od niedawna dołączyła do niego Karolina, żona. Żeby trenować na specjalnym sprzęcie, muszą wyjeżdżać nawet poza nasze województwo!

Dlatego chcą stworzyć tor do treningów takich sportów jak biegi przeszkodowe, kalistenika (podciąganie, stanie na rękach, pompki), wspinaczka czy ninja.

– Miałaby to być jedna duża klatka o wymiarach 3 m na 9 m. Ma być na świeżym terenie, niezadaszona – mówi Krystian Kalinowski.– Nasza pasja to główny powód do złożenia tego wniosku – mówi Karolina Kalinowska. – Chcemy także przekonać innych, że warto uprawiać ten rodzaj sportu. A wiemy dobrze, że w Iławie jest wiele osób, które już starują w tego typu zawodach, a nawet mamy sędziego.