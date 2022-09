Uważaj na internetowych oszustów! Mieszkanka Iławy straciła właśnie prawie 4000 zł

— Zasada jest taka — ofiara otrzymuje od „kupującego” link i nie myśląc o zasadach bezpieczeństwa, a tylko o zysku, klika w ten link. Następnie wpisuje dane autoryzujące do karty bądź konta i tym samym przekazuje swoje poufne dane oszustom. Finalnie traci też swoje oszczędności z konta bankowego — st. asp. Joanna Kwiatkowska z komendy powiatowej policji w Iławie przybliża schemat działania internetowych oszustów.

Mieszkanka Iławy powiadomiła w poniedziałek (19.09) policjantów, że w taki właśnie sposób straciła prawie 4000 złotych.

— Kobieta na portalu ogłoszeniowym wystawiła na sprzedaż ubrania. Po chwili dostała sms-a z informacją, że odzież została sprzedana oraz z linkiem. Wydawał się on na tyle wiarygodny, że sprzedająca zdecydowała się go otworzyć. By otrzymać pieniądze, kliknęła w link, wpisała dane wrażliwe swojego konta. To niestety spowodowało, że przestępcy uzyskali dostęp do jej pieniędzy. Po chwili kobieta zorientowała się, że stała się ofiarą oszustwa i straciła prawie 4000 złotych — mówi rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Przypominamy: jeśli kupujący wysyła nam link z informacją, że tylko w ten sposób otrzymamy zapłatę za sprzedawany towar, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustem. Nigdy nie należy wypełniać danych dotyczących konta bankowego . Sprzedając towar w Internecie nie musimy kupującemu podawać żadnych danych autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej — tłumaczy st. asp. Joanna Kwiatkowska.

źródło: KPP Iława