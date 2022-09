Był poszukiwany i hodował marihuanę

W czwartek (15 września) policjanci iławskiego wydziału kryminalnego podczas czynności służbowych ustalili miejsce przebywania 30–latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze posiadając zarządzanie ustalenia miejsca pobytu i osadzenie w zakładzie karnym, sprawdzali różne adresy, pod którymi mógłby przebywać poszukiwany mężczyzna. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec gminy Zalewo może być w domu.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili uzyskane informację. Policjanci zatrzymali mężczyznę, ale zanim przewieźli go do zakładu karnego, sprawdzili jego miejsce zamieszkania. Okazało się, że 30–latek tylko był szukany przez iławski sąd, ale również posiadał w domu marihuanę oraz krzak konopi. Mieszkaniec gminy Zalewo został przetransportowany do więzienia, gdzie spędzi 92 dni a w między czasie będzie musiał się wytłumaczyć z posiadanych narkotyków.