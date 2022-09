Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Iławy ma 50 lat. Koncert z tej okazji odbył się w sali "mechanika"

Koncert jubileuszowy z okazji pięciu dekad istnienia naszego przez wiele lat "towaru eksportowego" odbył się w sobotę, 17 września. Pod względem muzycznym było to ciekawe wydarzenie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 1971 r. przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. ("budowlanka"). Największe sukcesy odnosiła za złotych czasów kapelmistrza śp. Bogdana Olkowskiego. Obecnie zespół muzyków prowadzi Michał Kowalewski. W jubileuszowym koncercie zagrali muzycy młodzi i ci starsi, którzy są absolwentami Orkiestry, a których uczył jeszcze B. Olkowski. To był piękny koncert pod względem muzycznym, który właściwie mógłby odbywać się w Iławie co roku.

Pięknie wybrzmiały m.in. utwory z gatunku muzyki filmowej, ale i współczesnej, popularnej. Większy nacisk położono na część muzyczną, niż na historyczną, co znalazło i sprzymierzeńców wśród publiczności, i krytyków. Wskazywano także na brak tamburmajorek i tancerek, które przez lata uświetniały występy orkiestry.

Całość prowadziła para uczniów z "budowlanki", a na widowni znaleźli się m.in.: dyrekcja tej szkoły z Elżbietą Gościńską na czele, nauczyciele szkoły, w tym emerytowani. Wśród nich był także były dyrektor Edward Bojko, który przytoczył kilka anegdot, jako jedna z niewielu żyjących jeszcze osób, pamiętających całe pięć dekad Orkiestry.

W przerwach prowadzący pokrótce przedstawili historię Orkiestry. Wręczono podziękowania jej wieloletnim członkom. Listy gratulacyjne, kwiaty i upominki wręczali przedstawiciele władz: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego, starosta Bartosz Bielawski, burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski ze swoją zastępczynią Dorotą Kamińską (drugi zastępca Krzysztof Portjanko gra w Orkiestrze), zastępca wójta gminy Iława Andrzej Brach oraz przedstawiciele rady miasta w Iławie: Michał Młotek (przewodniczący), Ewa Jackowska oraz Wojciech Szymański (wiceprzewodniczący). E. Jackowska bukiet kwiatów wręczyła wdowie po śp. Bogdanie Olkowskim.

Jako wokalistka w utworze "Moon river" wystąpiła Ewa Węgorzewska.

Całość wydarzenia uświetnił bogato ilustrowany biuletyn opisujący przeszłość zespołu. Koncert zakończył się bisami i owacją na stojąco.

Edyta Kocyła-Pawłowska