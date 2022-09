Młody kierowca spowodował wypadek. Dwie osoby ranne

O konsekwencjach swojego zachowania w najbliższym czasie przekonają się kolejni kierujący. 19–latek, który spowodował wypadek i 32–latek, który jeździł audi, nie mając do tego uprawnień.

Wczoraj (14 września) kilka minut po 13:00 oficer dyżurny iławskiej policja został poinformowany o zdarzeniu drogowym. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Okazało się, że 19–latek kierujący peugeotem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej fordem i doprowadził do zderzenia bocznego między pojazdami.

Na skutek tego ford zjechał przeciwległy pas ruchu i uderzył w samochód ciężarowy, a następnie w wyniku dachowania przemieścił się na lewe pobocze drogi. Kierująca oraz pasażerka forda zostały przetransportowane do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 19–latkowi.

Tymczasem podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 20 km/h. Okazało się jednak, że to nie było jedyne przewinie 31–latka. Mieszkaniec gminy Iława kierował samochodem, nie mając do tego uprawnień.

Obaj kierujący w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

oprac. eka / KPP Iława