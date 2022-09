Położył się na drodze, bo się zmęczył... Policjanci podsumowali weekend

>>>W piątek (9 września) kilka minut po 20:00 w gminie Iława policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego seatem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 33–latek kierował samochodem, nie mając do tego uprawnień.

>>>Tymczasem w sobotę (10 września) w Suszu kobieta poinformowała policjantów, że jadąc audi nagle zauważyła mężczyznę idącego chodnikiem, który wszedł na jezdnię i się na nią położył, zmuszając kobietę do gwałtownego hamowania. Mężczyzna znany funkcjonariuszom znajdował się pod wpływem alkoholu, był ubrany na czarno i nie posiadał żadnych elementów odblaskowych, a było już przed 20:00 i wszystko to działo się po za terenem zabudowanym.

Oświadczył, że położył się na jednię, bo nie chciało mu się już dalej iść. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

>>>Godzinę później w Zalewie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem. Funkcjonariusze sprawdzili tożsamość mężczyzny oraz zweryfikowali jak w bazie danych. Okazało się, że 24–kierował samochodem, mając cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

>>>W niedzielę (11 września) w Suszu policjanci zatrzymali kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego. Oficer dyżurny został poinformowany o mężczyznach, którzy przyjechali nietrzeźwi samochodem.

Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że pod jeden z lokalnych bloków przyjechali mężczyźni skodą. Wtedy to 29–latek zaparkował pojazd i wspólnie z pasażerem wszedł do bloku. Po chwili mężczyźni wrócili do auta i tym razem za kierownicę usiadł, a następnie ruszył skodą 40–latek. Jak się okazało, świadek nie pozwolił mu kontynuować jazdy i o wszystkim poinformował policjantów. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 29–latek miał 2,8 promila, kiedy to kierował samochodem, a jego starszy kolega 2,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 40–latkowi. Ookazało się, że 29–latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

