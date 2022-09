Znamy listę projektów zgłoszonych do IBO. Na co zagłosujesz?

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Złożono łącznie 11 propozycji działań: 7 o charakterze inwestycyjnym oraz 4 nieinwestycyjne.

Komisja oceniająca projekty IBO 2023 zakwalifikowała do dalszego etapu 9 projektów: 5 inwestycyjnych i 4 nieinwestycyjne. Przypomnijmy, że maksymalna pula przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych wynosi 440 tys. zł, zaś na projekty nieinwestycyjne 60 tys. zł (przy czym maksymalna wysokość kosztów jednego projektu nie może przekroczyć 20 tys. zł).

Kolejnym etapem będzie promocja i prezentacja projektów, następnie głosowanie (w tym roku jedynie internetowo) oraz publikacja wyników.

Do etapu głosowania zakwalifikowano następujące projekty:

I. inwestycyjne

Nr 1 Maszyny do podawania piłek - lepszy trening, ciekawsze zajęcia!



Maszyny do podawania piłek to projekt od trenerów SSP Orki Iława Basketball, UKS Mały Jeziorak, KKP Jezioranek Iława, Towarzystwa Tenisa Ziemnego oraz sekcji tenisa stołowego IKS Jezioraka Iława dla mieszkańców Iławy. Zakup maszyn do podawania piłek do koszykówki, piłki nożnej, tenisa i tenisa stołowego to szansa lepszych i ciekawszych zajęć sportowych oferowanych mieszkańcom miasta korzystającym z obiektów sportowych.

Miejsce realizacji: maszyna w posiadaniu Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, wydawane na potrzeby organizacji sportowych.

Szacunkowy koszt: 130 000 zł.

Nr 5 Kreatywna Dzika.

Kreatywna Dzika to odpowiedź na potrzeby spotkań, integracji i działania mieszkańców Iławy w okresie sezonu letniego. Zamysł polega na wykorzystaniu potencjału plaży miejskiej i pobliskiego bulwaru. Stworzenie unikalnego miejsca na kulturalnej mapie Iławy, wykorzystującego zaangażowanie mieszkańców do realizacji różnych inicjatyw kulturalnych i sportowych.

Miejsce realizacji: Plaża Miejska zlokalizowana przy ul. Kajki zwana potocznie "Dziką"

Szacunkowy koszt: 195 000 zł

Nr 8 Mini Tężnia Solankowa nad Iławką.

Tężnia solankowa to mini uzdrowisko. Projekt zakłada budowę tężni solankowej dla mieszkańców Iławy oraz turystów odwiedzających nasze piękne miasto. Celem projektu jest poprawa zdrowia i zapobieganie chorobom układu oddechowego oraz zwiększenie odporności organizmu. Jakość powietrza ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Stwórzmy więc w Iławie miejsce do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców w pięknych okolicznościach przyrody nad rzeką Iławką.

Miejsce realizacji: Plac rekreacyjny nad Iławką, w pobliżu siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

Szacunkowy koszt: 440 000 zł



Nr 13 Tor treningowy do biegów z przeszkodami.

Pierwsza w Iławie w pełni darmowa konstrukcja umożliwiająca rozwój fizyczny niezbędny do uprawiania sportów wymagających sprawności ogólnej oraz silnego chwytu takich jak biegi z przeszkodami, ninja, kalistenika czy wspinaczka. Tor przeznaczony jest do użytkowania zarówno przez amatorów jak i profesjonalistów, dorosłych, młodzież oraz dzieci pozostających pod stałą opieką.

Miejsce realizacji: Ścieżka wzdłuż Jezioraka.

Szacunkowy koszt: 130 000 zł.

Nr 11 Warsztaty z ceramiki inspirowane iławskimi legendami.

Dla chętnych mieszkańców (w różnych grupach wiekowych) odbędą się warsztaty z ceramiki inspirowane iławskimi legendami. Celem warsztatów jest umożliwienie mieszkańcom rozwijania swoich pasji i zdolności artystycznych, pobudzanie wyobraźni poprzez edukację plastyczną i zdobycie nowych umiejętności w pracy z gliną. Warsztaty zakończą się wernisażem w wieży ciśnień, na którym i uczestnicy oraz mieszkańcy będą mogli z radością podziwiać efekty swej pracy.

Miejsce realizacji: Osiedlowy Dom Kultury przy ul Skłodowskiej 26 A, Wieża Ciśnień na osiedlu Podleśnym.

Szacunkowy koszt: 62 000 zł



II. nieinwestycyjnie

Nr 3 Wild Beach Art Festival.

Lokalny Dzień Sztuki na "Dzikiej Plaży". Mieszkańcu! Spędź miło czas na plaży, bawiąc się przy muzyce granej na żywo! Miej wpływ na rozdane nagrody i wybór kapeli, która zagra pełen koncert. Wild Beach to przestrzeń na zabawę kulturą. MiniScena muzyczna, prezentacje obrazów, rękodzieła i wszystkiego, co uznasz za ART! Artysto! Nie ważne jaką grasz muzę. Jazz, HipHop, Rock czy Szanty. Scena jest Twoja! Zaprezentuj się na pierwszym Art Festiwalu zorganizowanym na "Dzikiej Plaży".

Miejsce realizacji: plaża miejska "Dzika Plaża" w Iławie przy ul. Michała Kajki.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł



Nr 7 Kastracja i leczenie kotów i kotek wolno żyjących.

W Iławie, na osiedlach, ogrodach działkowych, wciąż corocznie rodzą się niechciane, nikomu niepotrzebne koty. Kotki mogą zostać matkami już w wieku około 7-8 miesięcy. Są w stanie wydać na świat nawet 3 mioty, w każdym średnio od 4 do 6 kociąt. Duża część kociaków umiera w cierpieniach- na kocie choroby, pod kołami aut, otrutych. Ukróćmy cierpienie, zapobiegajmy rozmnażaniu, kastrujmy!

Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 2.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Nr 10 Gimnastyka dla Iławskich Seniorów.

Projekt skierowany jest do iławskich seniorów. Głównym celem projektu jest poprawa kondycji zdrowotnej seniorów poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych oraz prelekcjach na temat profilaktyki zdrowotnej. Planuje się przeprowadzenie zajęć gimnastycznych w podziale na 4 grupy ok 30 osobowe. Zajęcia skierowane są do minimum 120 mieszkańców. Ćwiczenia dla jednej grupy obywać się będą 1 raz w tygodniu po 1 godzinie. Ćwiczenia dla uczestników projektu prowadzone będą nieodpłatnie w lokalach znajdujących się w zasobach miasta Iławy.

Miejsce realizacji: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D, Hala Widowiskowo-Sportowa

w Iławie inne lokale znajdujące się w zasobach miasta Iławy.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł.

Nr 12 Zumbareha

Gimnastyka rehabilitacyjna w rytmach muzyki tanecznej w celu zachowania formy psychofizycznej seniorów iławskich.

Miejsce realizacji: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D, hale należące do Gminy Miejskiej Iława

Szacunkowy koszt: 20 000 zł



Jednocześnie nie zakwalifikowały się do etapu głosowania następujące projekty:

Nr 2 Fun Lake Jeziorak - wodny plac zabaw.

Fun Lake Jeziorak - wodny plac zabaw na "Dzikiej Plaży" to propozycja uzupełnienia infrastruktury plaży o nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Projekt dmuchanego parku wodnego został przystosowany do spełniania potrzeb zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Pływające dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, ścianki wspinaczkowe- to tylko kilka z proponowanych atrakcji, które w ciepłe dni urozmaicą zabawę w wodach Jezioraka.

Miejsce realizacji: Akwen wodny przy: Plaża Miejska "Dzika" 14-200 Iława przy ul. Michała Kajki

Szacunkowy koszt: 340 000 zł

Uzasadnienie:

Projekt bardzo ciekawy i unikatowy w skali regionu, natomiast problematyczny pod względem lokalizacji z uwagi na ilość potrzebnego miejsca oraz uwarunkowania dna na plaży wskazanej przez Wnioskodawcę. Akwen wymagany pod wodny plac zabaw potrzebuje głębokości 2,5 m dla montażu urządzeń, które zostały opisane w zaproponowanej koncepcji. Gmina posiada w swojej dyspozycji akwen o powierzchni ok. 402m2, który nie posiada wymaganej głębokości. Niestety na obecnie wyznaczonym obszarze kąpieliska plac o proponowanych rozmiarach nie zmieści się. Projekt nie jest możliwy do realizacji w terminie 12 - m-cy z uwagi na konieczność pozyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nr 6 IGLOO

Chcielibyśmy przedstawić Państwu projekt miejsca przeznaczonego oraz służącego młodzieży w formie igloo. Namiot sferyczny jest idealnym rozwiązaniem na każdą pogodę, w kopule młodzież spędzałaby w przyjazny sposób czas wolny. W środku znajdowałyby się liczne miejsca siedzące takie jak ławki i stoły, służące do spotkań z rówieśnikami. Kopuła znajdowałaby się nad rzeką Iławką w dobrze skomunikowanej lokalizacji, na czym nam bardzo zależało, aby miejsce spotkań młodych było ogólnodostępne.

Miejsce realizacji: ul. Kościuszki przy ścieżce nad rzeką Iławką

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na to, iż IGLOO ma pełnić funkcję obiektu całorocznego (stałego), inwestycja musi uzyskać pozwolenie na budowę i w związku z tym musi spełniać warunki MPZP.

Tego typu obiekt, powinien być wyposażony w przyłącza i instalacje: wentylację, instalacje elektryczne (oświetlenie, gniazda wtykowe), jeżeli całoroczny to również ogrzewanie (nagrzewnice), w sezonie letnim sama wentylacja może się okazać nieskuteczna pod folią więc powinno być chłodzenie (klimatyzatory). Obiekt powinien być wyposażony w instalację wodociągową

i kanalizacyjną, żeby zapewnić minimalne zaplecze sanitarne.

Brak uwzględnienia powyższych elementów, które podwyższą koszt całego przedsięwzięcia powodują, że projekt jest mocno niedoszacowany. Pomysł bardzo ciekawy i potrzebny, lecz nie do wykonania w ramach środków zaplanowanych w ramach IBO.