Węgiel jest u nas! W Kisielicach ruszył jeden z czterech Kwalifikowanych Dostawców Węgla

We wtorek, 30 sierpnia, ruszyły punkty Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Są to na razie cztery miejsca w kraju, które będą wykonywać usługę transportu i wydania klientowi węgla kupionego w e-sklepie PGG S.A. Jeden z takich punktów znajduje się w Kisielicach w powiecie iławskim.

Jak informuje Polska Grupa Górnicza, w powiecie iławskim znajduje się jeden z czterech punktów Kwalifikowanych Dostawców Węgla.

Chodzi konkretnie o Kisielice i punkt Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z Gardei, znajdujący się przy ul. Kolejowej 3 A.

Klienci, którzy kupią węgiel w e-sklepie będą mogli odebrać go m. in. w czterech składach należących do sieci KDW. PGG informuje, że w następnych dniach kolejnych ponad 20 dostawców PGG S.A. pojawi się w dalszych województwach, m. in.: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Docelowo sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju, co zdecydowanie ułatwi Klientom odbiór zamówionego w PGG S.A węgla, bez konieczność samodzielnego organizowania transportu.

Zgodnie z zapowiedziami, KDW będą wykonywać dostawy węgla do składu zlokalizowanego w rejonie miejsca zamieszkania Klienta, natomiast cała transakcja sprzedaży będzie realizowana przez sklep PGG S.A.

Ogłaszając nabór na kwalifikowanych dostawców spółka postawiła jasne wymagania co do najwyższej jakości obsługi: partnerzy PGG S.A. muszą dysponować m. in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi też być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odebrać z kopalni węgiel i dostarczyć odbiorcom finalnym.

oprac. eka