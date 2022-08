Masz wniosek do budżetu Iławy na 2023? Spiesz się!

Do końca sierpnia przyjmowane są wnioski mieszkańców do budżetu miasta na 2023 r. Zostało niewiele czasu!

Osoby fizyczne, instytucje i jednostki, które nie są organizacyjnymi jednostkami samorządu miasta Iława, a chcą zgłosić swoje wnioski do projektu budżetu, powinny to uczynić do 31 sierpnia 2022 r.



Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane przy projekcie budżetu na 2023 r. Wnioski z zaznaczeniem, że dotyczą one 2023 roku, należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Iława, czyli na parterze budynku przy ul. Niepodległości 13.



Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o zakresie rzeczowym wniosku i w miarę możliwości określić zakres finansowy.