Zagrali, by uczcić pamięć Bogdana Olkowskiego. Ponownie orkiestra AMODII wystąpiła w parku [ZDJĘCIA]

AMODII w parku, 22 sierpnia Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię. W niedzielę 21 sierpnia w iławskim parku przy żabie odbył się koncert Orkiestry Dętej AMODII „Gramy, bo kochamy” – muzyczne wspomnienie kapelmistrzaOd 4 lat, pod koniec sierpnia, odbywają się muzyczne inicjatywy z udziałem osóbgrających na instrumentach dętych. Wieloletni kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, śp. Bogdan Olkowski zmarł 25 sierpnia 2018 r.

Już po raz drugi koncert, który jest muzycznym hołdem złożonym Jego pamięci,

zorganizowała Orkiestra Dęta AMODII, w której składzie w większości grają byli

uczniowie pana Bogdana Olkowskiego.

„Gramy, bo kochamy” – hasło wielokrotnie powtarzane podczas występu, jak mówią

członkowie orkiestry, można rozciągnąć o treść: "...bo Ty nas nauczyłeś tak kochać, bo Ty zaszczepiłeś w nas tę pasję".

Koncert, który jest wspomnieniem, powrotem do przeszłości, do młodości, stał się dla AMODII najważniejszym występem w roku. To właśnie z myślą o tym dniu są

przygotowywane i prezentowane premierowo nowe utwory.

Ku radości orkiestry i rodziny pana Bogdana publiczność tego koncertu nigdy nie

zawodzi. Iława pamięta...

Orkiestra Dęta AMODII obiecuje, że gra i grać będzie. Zawsze serdecznie zaprasza

publiczność na swoje występy. W niedzielę również padły słowa: Do zobaczenia za rok, w tym samym miejscu...