Rajd Solidarności wyruszy już po raz 11

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. rusza 11. Rowerowy Rajd Solidarności, prowadzący z Lubawy przez Iławę i Malbork aż do Gdańska. Organizatorem jest Krzysztof Zakreta.

Jak pisze rowerzysta i organizator wypraw rowerowych Krzysztof Zakreta, pamięć o zamordowanych przez PRL-owski reżim stoczniowcach, którzy oddając najwyższą ofiarę „odmienili oblicze ziemi, tej Ziemi” - to nasz obowiązek.

„Rowerowy Rajd Solidarności” to hołd oddany tym ludziom i ludziom tworzącym 10-milionowy ruch społeczny „Solidarność" pod przewodnictwem Lecha Wałęsy.

Krzysztof Zakreta pisze:

Pierwszy „Rowerowy Rajd Solidarności” zorganizowałem 14. sierpnia 2005 roku, z okazji jubileuszu 25-lecia powstania „Solidarności”. Kolejne rajdy odbywały się co 5 lat. W 2015 roku rowerzysta Waldemar Suski zaproponował, abyśmy z powodu rosnącego zainteresowania rajdy organizowali corocznie. Tak też się stało, ponieważ w rajdach uczestniczyli rowerzyści nie tylko z Iławy ale również z Lubawy i okolic. Od 2020 roku uczestnicy rajdu o godzinie 5.05 ruszają spod lubawskiego Banku Spółdzielczego. O godzinie 6.00 pod iławskim ratuszem do rajdu dołączają iławscy rowerzyści, a o godzinie 8.45 na stacji paliw za Nogatem rowerzyści z Malborka.

Po wspólnym pokonaniu trasy, w Gdańsku, w imieniu ludzi wiernych ideałom Solidarności, Demokracji, Konstytucji RP, Państwa Prawa, Niezawisłości Sądownictwa, Wolności Słowa, pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców składamy biało-czerwone róże. W ubiegłym roku wiązankę kwiatów złożyliśmy wspólnie z Dyrektorem Biura ds. Sportu Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz - Adamem Korolem (4-krotnym mistrzem świata i mistrzem olimpijskim z Pekinu).

Rowerzyści otrzymali upominki od Prezydenta RP Lecha Wałęsy, Prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego. Za moim pośrednictwem upominki otrzymał również Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. W drugiej części rajdu rowerzyści zwiedzają Europejskie Centrum Solidarności, gdańskie stare miasto, Sopot, część grupy wraca do swoich domów rowerami a część – koleją.

Dzięki wsparciu szefowej Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Iławy Beaty Furmanek uczestnicy rajdu otrzymają upominki. W imieniu Burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego iławskie upominki przekażemy Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie, Prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz oraz Dyrektorowi ECS Basilowi Kerskiemu.

Jakże miło wspominamy rok 2018, gdy na portalu społecznościowym wizytą iławskich rowerzystów pochwalił się Lech Wałęsa oznajmiając światu, iż małą czarną pił będzie z iławskiej porcelany. Takich miłych gestów jest znacznie więcej.

Uczestników i sympatyków rajdu zapraszam do zakupu okolicznościowej koszulki w iławskim sklepie sportowym „Sport A-Z”.

Jedziemy tempem 25-30 km/h trasą: Iława, Susz, Prabuty, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Malbork, Tczew, Pruszcz Gdański, Gdańsk. Obowiązują kaski rowerowe. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.