Weekend pełen mandatów. Policjanci podsumowali wolne dni

Poprzedni weekend trwał trzy dni. Dla niektórych kierowców była to wyjątkowa okazja, by napić się alkoholu, a potem wsiąść za kółko.

Pierwszy z kierujących został zatrzymany w sobotę (13 sierpnia) w Iławie. Okazało się, że 36–latek kierował rowerem, mając 0,25 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za kierowanie jednośladem w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Natomiast w niedzielę (14 sierpnia) w Suszu kilka minut po północy policjanci zatrzymali kolejnego kierującego. Tym razem okazało się, że 37-latek jeździł rowerem, mając 2,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został również ukarany mandatem, ale tym razem w wysokości 2500 zł.

Tymczasem na jeziorze Dauby policjanci zatrzymali do kontroli pływającego skuterem, po tym jak otrzymali zgłoszenie, że pływał z dużą prędkością i w brawurowy sposób. Okazało się, że 22-latek nie tylko nie stosował się do znaków żeglugowych, ale również nie posiadał uprawnień do kierowania skuterem. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami.

Dwie godziny później w gminie Lubawa 22–latka kierująca seatem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorowerem i doprowadziła do zderzenia bocznego pojazdów. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało, a mieszkanka gminy Lubawa za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem.

Natomiast po 20:00 41–latka kierująca hondą zjechał na pobocze drogi i uszkodziła słup elektryczny. W trakcie czynności okazało się, co było przyczyną takiego zachowania. Kobieta kierowała samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

O kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym iławskich funkcjonariuszy poinformował naczelnik wydziału ruchu drogowego iławskiej jednostki. Oświadczył, że od lewej do prawej jedną z iławskich ulic jedzie samochód i kierujący może być pod działaniem alkoholu. Okazało się, że 20–latka, jadąc peugeotem, była trzeźwa, ale kierowała pojazdem nie mając do tego uprawnień, ponieważ zostały jej one cofnięte decyzją starosty powiatowego w Iławie.

Tymczasem w poniedziałek (15 sierpnia) policjanci na terenie gminy Susz zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. W trakcie czynności okazało się, że 22–latek kierował jednośladem, mając 1,2 promila alkoholu w organizmie, a rower nie posiadał obowiązkowego wyposażenia. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Natomiast w gminie Lubawa 31–latek kierujący quadem w nieustalonych okolicznościach stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

O kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym policjanci zostali poinformowani przez świadka. Kobieta przyszła do komendy i oświadczyła , że jej partner się nad nią znęca. Funkcjonariusze ustalili, że 37–latek będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, groził pozbawieniem życia czy bił. W trakcie czynności okazało się, że to nie jedyne przewinienie mężczyzny. Jak się okazało, mieszkaniec gminy Iława jeździł ulicami miasta, będąc pod działaniem alkoholu. W związku z powyższym od mężczyzny została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 37–latkowi po czym osadzili go w policyjnej celi.

oprac. eka / KPP Iława