Jazzowe i iławskie impresjo-ekspresje. Wernisaż prac Agaty Topolewskiej

Mieszane techniki wykonanych przez Agatę Topolewską prac szczególnie urzekły zgromadzonych. Nie tylko one, bo też i kolory – pełne ekspresji i nadziei, a także nawiązanie do lokalnych, iławskich miejsc oraz – co o tej porze roku dość oczywiste – nawiązanie do Złotej Tarki, czyli zaczynającego się tego samego dnia Festiwalu Jazzu Tradycyjnego.

Kilka słów wstępu oprócz samej artystki powiedziała także Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury, oraz burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Obecny był także przewodniczący rady miasta w Iławie, Michał Młotek.

"Ekspresje jazzowe" oraz "Impresje iławskie" można oglądać w Galerii Jazzowej przy ul. Niepodległości, tuż obok ratusza, do końca sierpnia.