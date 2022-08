Zgłosił kradzież roweru, choć kradzieży nie było. Rower nadal stał tam, gdzie był zostawiony przez właściciela

W czwartek (11 sierpnia) oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kradzieży. Zgłaszający oświadczył, że w wózkowi miał postawiony rower. Kiedy rano poszedł do piwnicy, okazało się, że jednośladu nie ma. Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonym ustalali dokładne okoliczności kradzieży. W pewnym momencie mężczyźnie przypomniało się, że ostatni raz widział go, kiedy to był rowerem w jednym z lokalnych marketów. Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce, gdzie odnaleźli jednoślad. To historia z happy endem, bo rower był przypięty w miejscu do tego przeznaczonym i tam nadal stał. Jednak wciąż wiele osób zapomina o właściwym zabezpieczeniu swojego jednośladu.



Okazja czyni złodzieja

- Kupując nawet najlepsze i najdroższe zapięcie musimy pamiętać, aby z niego korzystać. Nigdy nie pozostawiajmy nieprzypiętego roweru przed sklepem bądź innym miejscem ogólnie dostępnym!

- Nawet zostawiając jednoślad w piwnicy na balkonie czy klatce schodowej przypnijmy go do elementów na stałe przytwierdzonych do ściany, ale przede wszystkim zastanówmy się, czy jest to rzeczywiście dobrze zabezpieczone miejsce.

- Kiedy zostawiamy rower na klatce schodowej, pamiętajmy, aby zamykać drzwi wejściowe i poprośmy innych mieszkańców bloku, by też to uczynili. Pilnujmy też, aby administrator naszego budynku zadbał o sprawne działanie domofonu.

- Pozostawiając rower w miejscu ogólnodostępnym, starajmy się zostawić go w miejscu monitorowanym np. obok kamery miejskiej.

- Zapiszmy numer ramy oraz inne numery nabite na rowerze, a także zróbmy mu zdjęcie. W przypadku kradzieży, przekazanie tych danych Policji znacznie ułatwi odzyskanie jednośladu.

- Jeżeli mamy możliwość, ubezpieczmy swój rower od kradzieży.

- Pamiętajmy także, że łupem padają nie tylko rowery, ale także osprzęt przy nich pozostawiany, taki jak licznik, pompka czy zawieszone torby.

oprac. eka / KPP Iława