Pojeździł koparką, a potem schował się pod liśćmi w lesie. Miał ponad 3 promile alkoholu

Dzięki informacji od świadka - odpowiedzialnego uczestnika ruchu, policjanci w czwartek (4 sierpnia) kilka minut przed godziną 10:00 zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Zgłaszający oświadczył, że na jednej z dróg w Susz mężczyzna pracuje na koparce i prawdopodobnie znajduje się pod działaniem alkoholu. W trakcie czynności policjanci ustalili, że świadek zauważył, jak należącą do niego koparką jedzie 43–latek.

Mężczyzna był zdziwiony, bo kluczyki miał przy sobie, a mieszkańcowi powiatu iławskiego nie zlecał żadnych prac. Pamiętał również, że kilka dni wcześniej 43-latek w pracy spożywał alkohol. Dlatego – kiedy zobaczył go na koparce – postanowił sprawdzić jego stan trzeźwości. Mężczyzna nie chciał się poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, tylko oddalił się w nieznanym kierunku. W trakcie poszukiwań okazało się, że 43–latek schował się w lesie przykrywając się liśćmi. Funkcjonariusze przetransportowali go do komisariatu i poddali badaniu, które wskazało prawie 3,2 promila alkoholu w organizmie.

Okazało się, że kierujący koparką miał również aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. 43–latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Tymczasem w Piotrkowie policjanci zatrzymali kierującego rowerem. W trakcie czynności okazało się, że inny 43–latek jeździł jednośladem drogami gminy Susz, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że rower mężczyzny nie posiadał obowiązkowego wyposażenia. Mieszkaniec powiatu iławskiego został ukarany mandatem.

Kolejnego kierującego rowerem policjanci zatrzymali w Suszu. Funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta zauważyli kierującego jednośladem i postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Funkcjonariusze wydali polecenie do zatrzymania się za pomocą sygnałów świetlnych, jak i dźwiękowych. Jednak mężczyzna nie reagował i zaczął uciekać, nie stosując się po drodze do znaków a po chwili wpadł w poślizg na drodze gruntowej i przewrócił się. Podczas dalszych czynności okazało się, co było przyczyną takiego zachowania 47 – latka. Mieszkaniec powiatu iławskiego kierował rowerem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna z lekkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

oprac. eka / KPP Iława