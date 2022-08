Kradł rowery na sprzedaż. Wpadł w ręce policji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pracowali nad zatrzymaniem osoby odpowiedzialnej za kradzieże rowerów. W trakcie czynności przesłuchiwali świadków oraz zabezpieczali materiał dowodowy. Podczas prowadzonego postępowania ustalili, że za znikaniem jednośladów odpowiada 19-latek. Zatrzymanie mężczyzny było kwestią czasu.

W piątek (29 lipca) policjanci zostali powiadomieni przez świadka zdarzenia, że dwóch młodych mężczyzn chodzi i sprawdza, czy rowery pozostawione przed budynkiem są przypięte. Dodał, że jeden z mężczyzn niósł rower bez przedniego koła. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku.

Podczas kontroli okolicznych terenów zauważyli młode osoby rozkręcające rowery, które na ich widok zaczęły uciekać. Policjanci w trakcie pieszego pościgu zatrzymali 19-latka i 22-letniego kolegę.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 10 zarzutów 19-latkowi. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec powiatu iławskiego uczynił sobie z kradzieży stałe źródło dochodu.

Za popełnione przestępstwa młodemu mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator na wniosek funkcjonariuszy zastosował wobec mieszkańca powiatu iławskiego policyjny dozór, zobowiązał go do stawiennictwa raz w tygodniu w jednostce policji i zakazał opuszczania kraju.

– Okazja czyni złodzieja, pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu naszych jednośladów – mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik iławskiej policji.

Policja przypomina

- Kupując nawet najlepsze i najdroższe zapięcie musimy pamiętać, aby z niego korzystać. Nigdy nie pozostawiajmy nieprzypiętego roweru przed sklepem bądź innym miejscem ogólnie dostępnym!

- Nawet zostawiając jednoślad w piwnicy na balkonie czy klatce schodowej przypnijmy go do elementów na stałe przytwierdzonych do ściany, ale przede wszystkim zastanówmy się, czy jest to rzeczywiście dobrze zabezpieczone miejsce.

- Kiedy zostawiamy rower na klatce schodowej pamiętajmy, aby zamykać drzwi wejściowe i poprośmy innych mieszkańców bloku, by też to uczynili. Pilnujmy też, aby administrator naszego budynku zadbał o sprawne działanie domofonu.

- Pozostawiając rower w miejscu ogólnodostępnym starajmy się zostawić go w miejscu monitorowanym np. obok kamery miejskiej.

- Zapiszmy numer ramy oraz inne numery nabite na rowerze, a także zróbmy mu zdjęcie. W przypadku kradzieży, przekazanie tych danych Policji znacznie ułatwi odzyskanie jednośladu.

- Jeżeli mamy możliwość ubezpieczmy swój rower od kradzieży.

- Pamiętajmy także, że łupem padają nie tylko rowery, ale także osprzęt przy nich pozostawiany, taki jak licznik, pompka czy zawieszone torby.

oprac. eka / KPP Iława