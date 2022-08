Karetka z Iławy ratuje życie w najbardziej niebezpiecznych miejscach walk w Ukrainie

Chwała Ukrainie! Jestem żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy w stopniu Starszego Lejtnanta Medycznej Służby Dywizji Artylerii. Ten ambulans u nas będzie służył do ewakuacji rannych z pola boju do szpitala. Od dawna był nam potrzebny taki samochód i na szczęście nasze marzenia się spełniły. Znajdujemy się na froncie, na polu walki i w ciągu dnia musimy nasz sprzęt ukrywać w różnego rodzaju pomieszczeniach, ponieważ wróg kontroluje ten teren dronami. Z tego miejsca bardzo serdecznie pragnę podziękować Starostwu Powiatowemu z Iławy, oraz wszystkim wolontariuszom, u których duch walki jest często większy niż u nas samych. Dlatego, my wszyscy, razem zwyciężymy – to słowa żołnierza, który jest ratownikiem i kierowcą iławskiej karetki w Ukrainie.

Na początku maja karetka pogotowia z Iławy dotarła na front wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wielki Post rozpoczął się dla nas od ukrzyżowania Ukrainy. Ale w nasze życie jest wpisane także zmartwychwstanie, tak naucza nas Chrystus. Wierzymy, że i Ukraina zmartwychwstanie. Chcemy pokoju – a nie wojny, chcemy życia – a nie śmierci. Niech wielcy tego świata wstaną z kolan i powiedzą NIE – dla przelewania ukraińskiej krwi. Dzisiaj Ukraina broni demokratycznych wartości, broni Europy, walczy za wszystkich. Niech Bóg ratuje Ukrainę, ratuje ukraińskie dzieci, niech Bóg błogosławi Ukrainie. Niech szerzy się pomoc i modlitwa o pokój. Takimi słowami zwrócił się pasterz Diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego ks. Bp Arkadiusz Trochanowski do zebranych na ekumenicznej modlitwie w Ostródzkiej Cerkwi.

W kwietniu, odpowiadając pozytywnie na prośbę ks. Jarosława Gościńskiego, proboszcza Greckokatolickiej Parafii w Iławie, Starostwo Powiatowe w Iławie na czele ze Starostą Bartoszem Bielawskim, podjęło uchwałę o przekazaniu walczącej Ukrainie karetki pogotowia z iławskiego szpitala.

Dzisiaj ja, jako pasterz Parafii Greckokatolickiej w Iławie, w tym wyjątkowym i tragicznym czasie, staję przed Państwem, aby ze szczerego serca i ze łzami w oczach serdecznie podziękować za dar serca i okazaną pomoc dla narodu ukraińskiego. Parafrazując słowa naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa „Nie ma większej miłości nad tą gdy jeden daje swoje serce na dłoni drugiemu” uczynniając dar serca jesteście z tymi, którzy w tych godzinach najbardziej Was potrzebują, z bezbronnymi dziećmi, kobietami w ciąży, starcami i w końcu z Ukraińskim Wojskiem, które tak dzielnie broni nie tylko swego kraju, ale przede wszystkim demokratycznych wartości panujących w cywilizowanych krajach Europy i świata.

Dziękuję przede wszystkim Pasterzowi Diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej Jego Ekscelencji ks. Bp Arkadiuszowi Trochanowskiemu za pobłogosławienie tego dobrego dzieła. Staroście Powiatu Iławskiego Bartoszowi Bielawskiemu, oraz całemu zarządowi i radnym, oraz Dyrekcji i pracownikom Powiatowego Szpitala w Iławie. Aby to dobre dzieło mogło zakończyć się powodzeniem, zostało zaangażowanych bardzo dużo osób i firm, które włożyły ogrom pracy.

Dziękuję Panu Piotrowi Świętemu z Tynwałdu, który przeprowadził remont ambulansu, firmie Magda – Mieszalnia farb i lakierów za materiały i środki.

Całe medyczne wyposażenie karetki zawdzięczamy mieszkańcom Iławy, którzy wzięli udział w internetowej zbiórce, a przede wszystkim Państwu Kamili i Januszowi Bednarskim, Krzysztofowi Ruczyńskiemu, Państwu Danucie i Anatolowi Gerczak, parafianom Parafii Greckokatolickich z Iławy i Ostródy, Zespołowi Szkół im Bohaterów Września 1939 Roku, Firmie Turhen, pracownikom Sądu Rejonowego z Iławy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu, Oksanie i Włodzimierzowi Wieszko z Ostródy, Stefanowi i Pawłowi Gerczak, Jarosławowi Kril oraz wielu innym osobom. Dzięki tym wszystkim osobom udało nam się również w połowie sfinansować zakup samochodu chłodni do przewozu ciał poległych na froncie żołnierzy, środki medyczne, żywność oraz odzież i bieliznę osobistą.

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, nasz Kościół przekazał już 14 karetek. Potrzeby są bardzo duże, dlatego wierzymy, że z Iławy uda nam się pozyskać i przekazać jeszcze jeden ambulans. Na koniec z wyrazami wdzięczności pragnę posłużyć się hebrajską mądrością: „Kto uratuje jedno życie, uratuje cały świat”.