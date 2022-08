Iława. Rocznica wybuchu Powstania

Harcerze rozdające flagi Polski, a tymczasem przy iławskim ratuszu zbierali się mieszkańcy i turyści. Gości, w obecności organizacji kombatanckich, władz miasta, gminy i powiatu oraz przedstawicieli służb mundurowych (w tym pocztów sztandarowych) przywitał komendant iławskiego hufca ZHPz. Punkt 17:00 nie tylko przy ratuszu, ale i w innych punktach miasta rozległ się dźwięk syren. Odśpiewano hymn Polski. W ten sposób uczczono 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.Do mikrofonu podszedł burmistrz. Mówił o tym, że trwający ponad 2 miesiące zryw niepodległościowy przyniósł straty w wysokości ok. 200 tysięcy cywili i ok. 18 tysięcy żołnierzy. Mówił też, że pamięć o Powstaniu to dziedzictwo, które powinno nas umacniać. I oby nie zapomniały o tym kolejne pokolenia.