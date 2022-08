Jubileuszowa pielgrzymka z Iławy wędruje na Jasną Górę

Łącznie w stronę Jasnej Góry maszeruje około 70 osób. To połączone siły dwóch grup: iławskiej Pomezanii oraz Pogezanii Morąg - Pasłęk. Ci ostatni przybyli do Iławy już wcześniej, by z samego rana w sobotę (30 lipca) wspólnie wziąć udział we mszy św. i wyruszyć w drogę. Ponownie pielgrzymom przewodzi. Z naszej diecezji już po raz 30 wierni wędrują co lato do Częstochowy.Obecnie wierni są już za Golubiem Dobrzyniem, towarzyszy im modlitwa i śpiew. Pozdrawiają swoich bliskich i proszą o modlitwę w swojej intencji.ekailawa@gazetaolsztynska.pl