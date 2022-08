Podsumowanie weekendu. Wysyp kierowców bez prawka i na gazie

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Mimo podwyższonych kar za brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości a także jazdę pod działaniem alkoholu policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

W piątek (29 lipca) kilka minut po godzinie 13:00 w Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 40–latek kierował samochodem, nie mając do tego uprawnień. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Tymczasem w Suszu policjanci zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Mężczyzna jadąc samochodem nie zastosował się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze również wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 34– latek również nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu one cofnięte. Mężczyzna również będzie odpowiadał przed sądem.

Natomiast w sobotę (30 lipca) kilka minut po godzinie 3:00 w Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli kierującą oplem. W trakcie czynności funkcjonariusze sprawdzili dane kobiety w policyjnych systemach oraz skontrolowali jej stan trzeźwości. Okazało się, że 24–latka kierowała samochodem, mając prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującej, a samochód zabezpieczyli na policyjnym parkingu.

Kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w gminie Iława. Podczas czynności okazało się, że 25–latek, który kierował motorowerem, nie posiadał do tego uprawnień. Tak jak i 30–latek, który kierował motorem, nie posiadając prawa jazdy z kat. A. Obaj mężczyźni w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą się tłumaczyć przed sądem.

W niedzielę (30 lipca) policjanci w Suszu zatrzymali kolejnego kierującego. Jak ustalili funkcjonariusze, 20–latek kierował fiatem, nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa. Okazało się, że nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. W trakcie badania wyszło, że 20–latek kierował samochodem, mając 0,6 promila i dostarczał posiłki, będąc pod działaniem alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu może mu dodatkowo grozić kara aresztu albo grzywny. Oprócz konsekwencji prawnych pracodawca może wobec 20-latka podjąć kroki dyscyplinarne.

Tymczasem w Iławie 37–latka nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, po czym wprowadziła smarta w poślizg i uderzyła w przydrożne drzewo. Na szczęście kobiecie nic poważnego się nie stało, a za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

eka / KPP Iława