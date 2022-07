Na scenie w Siemianach i muzycznie, i zabawnie. 16 Festiwal już za nami

Ponownie fani dobrej muzyki i kabaretu zawitali do Siemian, aby wziąć udział w 16. edycji Festiwalu „Nad Jeziorakiem”. Program tegorocznego Festiwalu był jak zwykle bogaty i zróżnicowany. Nie zawiodła również licznie zgromadzona publiczność.

Krzysztof Harmaciński. W roli prowadzącego wystąpił Robert Jarek. Podczas otwarcia festiwalu na scenie pojawił się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. W sobotę obecny był także wojewoda Artur Chojecki. Festiwal był objęty honorowymi patronatami zarówno wojewody, jak i marszałka. Wśród licznie przybyłych gości pojawili się również posłowie na Sejm RP, lokalni samorządowcy oraz radni i sołtysi gminy Iława. Na widowni obecna była także delegacja z gminy partnerskiej z Istebnej.

Festiwal w Siemianach 2022 Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół „Grasz Band", którego liderem jest Grażyna Piękos, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie. Następnie publiczność mogła podziwiać Kasię Stankiewicz z „Varius Manx", zespołem, którego szczyt popularności przypadł na końcówkę lat 90-tych ubiegłego wieku. Zespół został bardzo dobrze przyjęty w Siemianach i udowodnił, że muzyka łączy pokolenia. Później odbył się koncert zespołu „Poparzeni Kawą Trzy", którego członkowie są znanymi dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi. Dobra muzyka w połączeniu z niebanalnymi tekstami Rafała Bryndala zagwarantowała zespołowi sukces także przed siemiańską publicznością. Tradycyjnie na końcu był występ kabaretu. W tej edycji festiwalu był to kabaret „Czesuaf".

W sobotę odbył się tradycyjny konkurs muzycznych talentów zakończony występem laureatów. Jury w składzie: Ewa Alchimowicz-Wójcik, Ewa Cichocka oraz Stefan Brzozowski wyłoniło zwycięzców. Nagrodę główną zdobyły ex aequo Dominika Dreszler i Weronika Ważna, I wyróżnienia przyznano Julii Opalskiej i Malwinie Kopij. The Samara Morgan - to zdobywca drugiego wyróżnienia, a trzecie wyróżnienie otrzymała Daria Dąbkowska. Laureaci konkursu oprócz upominków i nagród finansowych mieli również możliwość zaprezentowania się przed siemiańską publicznością.

Konferansjerem sobotniego wieczoru był Artur Barciś, aktor znany m.in. z filmu „Znachor”, a także z seriali telewizyjnych „07 zgłoś się”, „Miodowe lata” oraz „Ranczo”. Artysta momentalnie zawładnął zgromadzoną publicznością. Przerwy pomiędzy występami artystów wypełniał anegdotkami oraz piosenkami, w tym brawurowo wykonaną „Dykcją”.

Po występie finalistów konkursu wystąpił olsztyński zespół „Czerwony Tulipan”, który jest związany z festiwalem od samego początku.

Sobotni wieczór miał zdecydowanie bardziej rockowy charakter. Swój koncert miał tego dnia Ray Wilson – wokalista legendarnego zespołu Genesis. Artysta zaprezentował największe przeboju zespołu, również te z czasów, gdy jego wokalistą był Phil Collins. Wokalista nawiązał znakomity kontakt z widownią, a po koncercie chętnie rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć.

Festiwal zakończył występ kabaretu „Ani Mru Mru”.