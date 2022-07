Podsumowanie weekendu: mandaty nawet po 2500 zł

W piątek (22 lipca) kilka minut po godzinie 9:00 w Iławie 50–latek kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu i doprowadził do jej potrącenia. Kobiecie na szczęście nic poważnego się nie stało, a mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Tymczasem po 12:00 w gminie Kisielice policjanci zatrzymali kierującego mercedesem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 29–latek kierował samochodem, nie posiadając do tego uprawnień.

O kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym policjantów poinformowali świadkowie. Okazało się, że 58–latek kierował motorowerem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Motorower przekazano osobie wskazanej, a mężczyznę zwolniono po wykonaniu z nim czynności.

Natomiast w sobotę (23 lipca) w Suszu 59–latek kierujący rowerem – przejeżdżając obok samochodu – oparł się o niego swoim jednośladem. Okazało się, że przyczyną takiego zachowania był wcześniej spożyty alkohol. Badanie alkomatem wskazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Kolejnego kierującego zatrzymali policjanci w Suszu. Mężczyzna kierując oplem nie zastosował się do znaku C8 - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo. Funkcjonariusze postanowili wylegitymować go oraz ustalić, dlaczego tak się zachował. Jak się okazało, 50–latek kierował oplem, mając 0,55 promila alkoholu w organizmie.

Tymczasem w gminie Susz kierujący mercedesem nie zasygnalizował skrętu w prawo. Policjanci porozmawiali z mężczyzną, wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 32–latek kierował samochodem, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdem, a mercedes nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Natomiast na jednej z dróg w gminie Iława auto wpadło do rowu, tak wynikało ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 29–latek kierujący audi nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze doprowadził, zjechał na pobocze i wywrócił pojazd. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna również nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Kolejny rowerzysta został znaleziony w rowie. Jak ustalili policjanci, 30–latek kierując rowerem został potrącony przez nieznanego kierującego motorowerem. Pokrzywdzonemu na szczęście nic poważnego się nie stało, ale okazało się, że kierował jednośladem mając 2 promile alkoholu w organizmie. 30–latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem. Natomiast z kolizji policjanci sporządzili dokumentację.

Tymczasem w niedzielę (24 lipca) policjanci ruchu drogowego w Jędrychowie zatrzymali kierującego fordem. 36-latek jechał z prędkością 105 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna został ukarany mandatem i stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. Natomiast w Złotowie (gmina Lubawa) funkcjonariusze zatrzymali kierującego volkswagenem, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 112 km/h. Mężczyzna za popełnione wykroczenie również został ukarany mandatem, jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.

Natomiast w Suszu 55–latek kierujący motocyklem wyprzedzał bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych.

Kolejny nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany w gminie Susz. Mężczyzna, jadąc rowerem miał problem z utrzymaniem tory jazdy. Okazało się, że 47–latek kierował jednośladem, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, za co został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.



Natomiast w Borecznie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego renaultem. Funkcjonariusze podczas dojazdu na kolizję drogową w Makowie zauważyli, że od lewej do prawej jedzie samochód z włączonymi światłami awaryjnymi.

Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego. Okazało się, że mężczyzna jechał samochodem, mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie i aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze samochód zatrzymali na policyjnym parkingu, a mężczyznę przetransportowali do jednostki policji.

Kolejne znaczne przekroczenie prędkości zostało odnotowane w Biskupiczkach. 36–latek jechał mercedesem z prędkością 101 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych i musi zapłacić otrzymany mandat.