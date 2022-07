A jednak będą bilety na Soundlake Festival. Organizator uruchamia dodatkową pulę

Już po zwiększeniu III puli biletów burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski skomentował, że to tylko 100 biletów, gdyż chodzi o bezpieczeństwo: "Dlaczego tylko o 100 sztuk? Dla nas najważniejsze są dwie kwestie: bezpieczeństwo festiwalowiczów oraz ich komfort. Iławski amfiteatr nie należy do największych, więc musimy dobrze zaplanować rozstawienie i przepustowość wszystkich atrakcji oraz dróg ewakuacyjnych. Dbamy o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, byście czyli się tu dobrze i bezpiecznie, dlatego zwiększamy pulę biletów o 100 sztuk. Co istotne, w dniu imprezy na bramce nie będzie prowadzona sprzedaż biletów" – napisał burmistrz na fb.