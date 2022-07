Wodny plac zabaw lub koncerty na plaży – są już pierwsze pomysły do IBO

Tylko do 15 lipca można zgłaszać swoje pomysły do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Miejskie pieniądze – po przejściu wszystkich kroków, w tym głosowania mieszkańców, będzie można wydać na inwestycję lub projekt miejski.

To ostatnie dni na zgłoszenie swojego pomysłu do tegorocznego Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Platforma internetowa przyjmuje zgłoszenia tylko do 15 lipca. Należy zebrać trzydzieści podpisów mieszkańców i dołączyć je do wniosku.

Zanim będzie można głosować na propozycje mieszkańców, muszą one przejść najpierw weryfikację urzędników. Ten etap potrwa do 1 września.

Budżet obywatelski to ta część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy w głosowaniu. A głosować będzie mógł każdy iławianin, niezależnie od wieku.

W tej edycji IBO na dwa rodzaje projektów przeznaczonych zostanie 500.000 zł. Dwa rodzaje, czyli: 440 tys. przeznaczone jest na projekty inwestycyjne, a

60 tys. zł na projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie. Mogą to być na przykład:

gra miejska, piknik tematyczny, imprezy sportowe, koncerty, tańce pod chmurką, warsztaty tematyczne, kursy, szkolenia, pokazy.

Ważne jest jednak to, że jeden projekt miękki nie może przekroczyć 20.000 zł. Można natomiast złożyć więcej niż jeden projekt.

Zarówno w projektach miękkich, jak i inwestycyjnych muszą być spełnione pewne warunki. Muszą być ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców. Projekty inwestycyjne muszą być realizowane na gruntach lub nieruchomościach należących do miasta Iławy (mapa dostępna jest na przeznaczonej do tego podstronie Urzędu Miasta).

Tymczasem iławianie już chwalą się w internecie swoimi pomysłami, jak na przykład wodny plac zabaw na Dzikiej Plaży, Dzień Sztuki, także w tym miejscu czy cykl warsztatów sportów ekstremalnych albo robotyka dla dzieci w szkołach.

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie nastąpi do 6 września.