Rusza budowa Domu Dziecka w Suszu. Umowa z wykonawcą inwestycji już podpisana

Umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisał Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego, wicestarosta Marek Polański przy kontrasygnacie skarbnika powiatu oraz pełnomocnik Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. Mateusz Ruczyński.

Inwestycja połączona jest z termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Do istniejącego już budynku szkoły (ZS im. Kosmowskiej w Suszu) dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. Dodatkowo powstanie m.in. zadaszona wiata rekreacyjna wraz z magazynkiem, utwardzony plac do ustawiania kontenerów śmietnikowych.

– To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych – mówi Bartosz Bielawski. – Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju. Każde takie miejsce jest natychmiast zagospodarowywane, co jest bardzo przykre. Cieszy natomiast fakt, że udaje się nam tworzyć optymalnie normalne warunki dla dzieci w trudnej życiowej sytuacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest powiat iławski, a zadanie to będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8.167.200,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest wspomniane Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o., które zaprojektuje i wykona wszelkie roboty budowlane, w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 03.11.2023 r.

