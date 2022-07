Przybyło milionerów w Iławie i okolicy. Etatowców też więcej

Jak nas poinformowała naczelnik US w Iławie Mariola Wyszyńska, do Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynęło 51.177 zeznań podatkowych za rok 2021. To oznacza, że do "skarbówki" wpłynęło aż o 1 tysiąc 371 więcej zeznań, niż rok wcześniej. Przybyło nam więc mieszkańców rozliczających się na miejscu.

W 2021 roku w swoje zeznanie - w rubrykę miejscowość Iławę wpisało 21.013 osób.

Wśród nich są zeznania zarówno indywidualne, jak i małżeńskie.

>>>>Zdecydowanie najliczniejszą grupą w całym powiecie są zatrudnieni na etacie, czyli na podstawie umowy o pracę, rozliczający się na druku PIT-37. Takich zeznań podatkowych złożono 40.467 (o ok. 1,5 tysiąca więcej niż rok temu).

>>>>Prawie tyle samo osób zdecydowało się rozliczyć przy użyciu zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-28.

PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Takich PIT-ów wpłynęło 3.879, a więc niewiele więcej, niż rok wcześniej.

Przedsiębiorców płacących podatek liniowy (PIT-36L) było w naszym powiecie w 2021 r. 1.678 (o ok. 100 mniej).

>>>>Kolejną grupą są osoby, które rozliczyły się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z takiego rozliczenia mogą skorzystać ci podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych, a także podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Takich zeznań (PIT-28) złożono 3.888 (równo 60 więcej, niż za rok poprzedni).

>>>>W poprzednim roku 435 (o ok. 40 więcej) osób osiągnęło przychód ze zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach (PIT-38).

CIT-8 złożyło 681 830 osób prawnych, czyli o 149 osób więcej, niż jeszcze rok wcześniej.

Ilu milionerów jest w Iławie i okolicy?

Z danych, które uzyskaliśmy od naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie, wynika, że w naszym powiecie rozliczyło się 80 osób, które osiągnęły dochód powyżej miliona złotych. To o cztery osoby więcej, niż w ubiegłym roku, kiedy składano zeznania za rok 2020. Jeszcze rok wcześniej ten wzrost wyniósł dwie osoby (rok do roku).



