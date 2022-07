Zdobądź tytuł Terminatora Koncentracji, Rzemieślnika Uwagi... Aż do Mistrza Księgi. Czytanie pod Wierzbą – dziś odsłona druga

– Za nami już inauguracja tegorocznego Czytania pod Wierzbą – mówi Kinga Groszkowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej. Także dzisiaj (7 lipca) uczestnicy będą czytać głośno książki. – Bo cała idea polega właśnie na tym prostym działaniu, czasem przez niektórych zapomnianym: wspólnym czytaniu. Mile widziani są i dorośli, i dzieci.

Czytać będą zaproszeni przez organizatora goście, ale także wszyscy ci, dla których głośne czytanie jest ważne i doceniają jego wagę. Tak było już podczas wcześniejszych spotkań, zapraszano i sportowców, i lokalnych polityków, i inne interesujące osoby, które przy okazji opowiadały o swoich zajęciach. A dzieci słuchały z rozdziawionymi buziami. Tegoroczną nowością jest możliwość zdobycia tytułu "Mistrz Księgi".

Każdy uczestnik Czytania pod Wierzbą będzie mógł zdobyć pieczątkę. Gdy zdobędzie wszystkie – otrzyma honorowy wspomniany tytuł. – Nie będzie to wcale takie proste – zdradza dyrektorka biblioteki. Podstawą będzie uczestniczenie najlepiej we wszystkich spotkaniach. – Po drodze trzeba będzie zdobyć pomniejsze tytuły: Adept Słuchania, Terminator Koncentracji, Czeladnik Słowa, Rzemieślnik Uwagi. Odbędzie się Majstersztyk Czytania i uroczyste wręczenie tytułów.

Czytania odbywać się będą do końca lata w wielu miejscach w Iławie, także w takich, jak mówi Kinga Groszkowska, jeszcze wierzba nie rośnie. Łącznie Czytań będzie sześć, przy czym szóste to już wielki finał (to już będzie wrzesień). Pierwsze odbyło się nad Małym Jeziorakiem, dzisiejsze (7 lipca) - w altanie przy nowym placu zabaw, przy ul. Szeptyckiego. Potem Wyspa Młyńska, Osiedle Piastowskie i osiedle Gajerek. Wstęp za każdym razem – bezpłatny. – Finał odbędzie się pod tą wierzbą, przy której wszystko się zaczęło, czyli na Starym Mieście.