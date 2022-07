Jeziorak na podium wśród najpiękniejszych polskich jezior

W rankingu opublikowanym przez Magazyn Travelist mowa o wyjątkowych polskich jeziorach. Jak czytamy w "Raporcie o Jeziorach" autorstwa Hanny Soszki, Doroty Cydzik i Joanny Czajki, "Polska należy do krajów zasobnych w jeziora. Jezior o powierzchni powyżej 1 ha jest w kraju około 9000".

Może więc planując urlop warto wziąć niekoniecznie góry lub morze, a właśnie jeziora? Według autorek raportu najpiękniejszy jest wprawdzie nie naturalny zbiornik, a retencyjny, czyli Jezioro Solińskie w woj. podkarpackim, ale zaraz za nim znajduje się jezioro położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, czyli Śniardwy.

Zaskoczeniem dla niektórych może być pewnie trzecie miejsce. Zajmuje je jezioro rynnowe Jeziorak, zaczynające się w Iławie, połączone z Małym Jeziorakiem w centrum Iławy, a także z Kanałem Elbląskim. W skrócie można by rzec, że przy sprzyjających warunkach można się od nas dostać wodą nad morze.

Jeziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce oraz szóstym pod względem powierzchni.

Jak piszą autorki opracowania, "Ciekawostką tego miejsca jest to, że to właśnie tu rozgrywała się akcja książki "Nowe przygody Pana Samochodzika". Wyprawa nad nie jest świetną okazją dla starszych do powrotu do czasów młodości, a dla młodszych turystów to okazja do zapoznania się z tym dziełem".

Na Jezioraku znajdziemy też jedną z największych śródlądowych wysp w Polsce, Wielką Żuławę.

Ranking jest subiektywny, ale to i tak spore wyróżnienie. Jeziorak wyprzedził takie zbiorniki, jak sztuczny Zalew Zegrzyński. Jeszcze niżej znalazły się:

5. Jezioro Białe

6. Jezioro Drawsko

7. Jezioro Międzybrodzkie

8. Jezioro Nyskie i Turawskie

9. Jezioro Maltańskie

10. Jezioro Wdzydze

11. Jezioro Czos

12. Jezioro Czyste