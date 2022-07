Czy miejska fontanna to zagrożenie? Pytamy specjalistę z sanepidu

– Fontanna miejska jest obiektem małej architektury spełniającym funkcje dekoracyjną i nie jest miejscem przeznaczonym do kąpieli – informuje Anna Żurawska, specjalistka w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie.

Dlaczego nie powinno się kąpać w fontannie? Jest to urządzenie o zamkniętym obiegu wody. – Krążąca w niej woda pomimo poddawania przez administratora procesowi dezynfekcji może zawierać liczne drobnoustroje, w tym: bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, glony. Taka woda może być zanieczyszczona odchodami ptaków, zwierząt domowych. Mogą znajdować się w niej zanieczyszczenia chemiczne. Jednocześnie wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi zanieczyszczeń mikrobiologicznych – mówi Anna Żurawska.

Dlatego zagrożenie dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny, ale także z kąpieli lub zabawy w wodzie i zakażeniem drogą doustną. Chodzi o przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej.

– Dodatkowo fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, dlatego samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu stwarza zagrożenie. Skażenie aerozolu jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wynosząca od 25 - 45° C. – zauważa specjalistka.