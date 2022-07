Lubawski policjant poza służbą pognał za uciekającą kierującą

Policjant był w drodze do pracy, kiedy zauważył, że przy drodze dzieje się coś niebezpiecznego. Kobieta wjechała w barierki i uciekła. Pojechał za nią i powiadomił komendę.

Wczoraj rano (5 lipca) ok. godz. 6:40 asp. szt. Rafał Rogożyński jechał jak zwykle drogą wojewódzką nr 541 do lubawskiego komisariatu, gdzie na co dzień pełni służbę. Jadąc przez Tuszewo w gminie Lubawa zauważył, jak kierująca renault wykonuje niebezpieczny manewr na drodze.

Jak się okazało, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechała na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej, niszcząc przy tym bariery ochronne. Nie zatrzymując się, oddaliła się następnie z miejsca zdarzenia.

Zaniepokojony policjant szybko zareagował na niewłaściwe zachowanie kierowcy, zawrócił i pojechał za sprawczynią zdarzenia powiadamiając jednocześnie funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Lubawie. Policyjny patrol zatrzymał 48-letnią kierującą w Montowie. Była trzeźwa. Na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń, a swoje zachowanie tłumaczyła zmęczeniem i brakiem koncentracji.

– Tym razem nikomu nic się nie stało, doszło tylko do uszkodzenia barierek i auta, ale pamiętajmy, że letnia pogoda, słońce i długie wyczerpujące trasy nie zwalniają z odpowiedzialności i zachowania rozwagi za kierownicą – informuje rzeczniczka iławskiej policji i zaznacza:

– Pamiętajmy, że podczas długich podróży, wysokich letnich temperatur, jak również przy częstych zmianach pogody kierowcom towarzyszy nerwowość, zmęczenie, problemy z koncentracją, a wtedy nietrudno o kolizję czy wypadek – mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka. – Jeśli planujemy wielogodzinną podróż, to starannie ją zaplanujmy – dodaje. – Zadbajmy wcześniej o odpowiedni wypoczynek, właściwą temperaturę we wnętrzu samochodu, zapas wody oraz spokój za kierownicą. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada, lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu.

oprac. eka

