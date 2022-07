Iława. Maturzyści poznali wyniki egzaminów

Dziś (5 lipca) maturzyści sprawdzali, na ile procent zdali maturę. W powiecie iławskim zdawalność wyniosła 69 procent. To tak, jak na przykład w powiecie oleckim. Niestety, nie jesteśmy wśród najlepszych powiatów pod tym względem. Niżej jest tylko powiat braniewski (67 procent) i giżycki oraz mrągowski (68 procent). Najwyższą zdawalność zaliczył powiat węgorzewski (87 procent)

Świadectwo dojrzałości otrzymało w tym roku 500 osób. Maturę u nas zdawało 721 osób. Mowa o zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów.

Średni wynik języka polskiego podstawowego dla zdających 727 osób to 53 procent. Średni wynik języka angielskiego podstawowego to 69 procent.

Z języka niemieckiego maturę zdawało 11 osób. Średni wynik to 44 procent.

Matematyka z poziomu podstawowego to średni wynik 51 procent.

Jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe, to 66 osób zdawało rozszerzoną biologię, uzyskując średni wynik 42 procent.

Chemię na poziomie rozszerzonym zdawały 32 osoby, uzyskując średnio 35 procent.

Zaledwie 38 osób z całego powiatu podeszło do rozszerzonej fizyki. Uzyskały średnio 32 procent.

Aż 203 osoby zdawały rozszerzoną geografię, osiągając średnio 36 procent.

Rozszerzoną historię zdawały 53 osoby (średni wynik to 24 procent).

Informatykę na poziomie rozszerzonym wybrało 15 maturzystów, uzyskali średnio 26 procent.

Język angielski na poziomie rozszerzonym wybrało aż 432 uczniów. Średni wynik to 59 procent.

Po jednej osobie zdawało na maturze język angielski jako osoba dwujęzyczna, język francuski rozszerzony i język rosyjski rozszerzony, a cztery osoby - hiszpański rozszerzony. W tym wypadku Okręgowa Komisja w Łomży nie podaje średniego wyniku.

Pięć osób zdawało maturę z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, uzyskując średni wynik 56 procent.

Dodatkowo 129 osób zdawało egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, uzyskując średnią 44 procent.

Natomiast 150 osób podeszło do matematyki na poziomie rozszerzonym, z wynikiem średnio 25 procent.

Wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zdawały 32 osoby. Ich średni wynik to 26 procent.

eka