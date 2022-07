Iława. Ciepła woda coraz bliżej

Jak informuje Sławomir Piwowarski, inżynier z Energetyki Cieplnej, dziś (1 lipca) wieczorem ciepła woda powinna już być w kranach.

– Podawaliśmy, że prace będą trwały do pierwszego (lipca, przypis red.), i tak będzie – mówi inżynier. – Były wymieniane zasuwy, firma zewnętrzna nam to spawała, dlatego ten czas trochę się wydłużył.

Mowa o zasuwach na sieci głównej biegnącej od kotłowni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego w stronę centrum, znajdujących się przy dwóch dużych sklepach wielkopowierzchniowych przy ul. Smolki.

– Było to planowane działanie, którego w trakcie roku wykonać nie można – mówi S. Piwowarski. – Ta sieć ma już swoje lata, a takie prace przewidziane są raz do roku. Ze względu na wysokie koszta tyle, na ile nas stać, to robimy.

Jak więc zapewnia inżynier pracujący w Energetyce Cieplnej sp. z o.o., dziś jeszcze (1 lipca) zostaną uruchomione kotły do podgrzania wody, której wieczorem możemy się spodziewać w kranach.

eka