Co niezwykłego jest w Iławie? Oliwia z Trójki zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie

W Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu ,,Moje miasto - tu dzieją się rzeczy niezwykłe". Zwyciężczynią konkursu w kategorii 12-15 lat została uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, Oliwia Stasiuk z klasy VIII C.

W konkursie młodzież miała za zadanie wcielić się w rolę przewodnika po swojej miejscowości. Pokazać to, czego nie można dowiedzieć się z oficjalnych materiałów promocyjnych. Opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach, budynkach i widokach, ludziach oraz lokalnych tradycjach. Przedstawić ciekawe historie związane z miejscowością, które wydarzyły się naprawdę lub tylko w wyobraźni. Ważne było, aby zaprezentować w formie planszy to, co niezwykłego udało się odkryć. Miasto mogło grać rolę pierwszoplanową lub stać się tłem rozgrywających się w nim zdarzeń. Bo w każdej miejscowości można znaleźć coś unikatowego, co odróżni ją od innych. Wszędzie mogą dziać się rzeczy niezwykłe!Oliwia pokazała niezwykłość, która urzekła jury konkursowe. Jej nauczycielem prowadzącym jest