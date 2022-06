W Ławicach wiedzą, jak promować czytelnictwo. I robią to dobrze!

Nie byłoby to możliwe bez całorocznego wsparcia czytelników, jak podkresla bibliotekarka Bogumiła Siwakowska. To jest kluczowe dla rozwoju biblioteki oraz społeczności. – Serdecznie dziękuję mieszkańcom wsi Ławice i okolic , a także Iławy. Dzięki wam 27 maja miałam przyjemność odebrania wyróżnienia

podczas uroczystości na Targach Książki w Warszawie. To jest niesamowite wyróżnienie – cieszy się Bogumiła Siwakowska.



Wyróżnienie w Warszawie odbiera Bogumiła Siwakowska Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Bibliotekarce bezinteresownej pomocy użyczyło wiele osób, instytucji i organizacji pozarządowych, na przykład: Stowarzyszenie Projekt Kozianka, Stowarzyszenie W Kręgu, Szkoły Podstawowe w Gromotach i Rudzienicach, Agroturystka Skansen Pomezania w Kałdunach, Klub Seniora z Ławic,

Uniwersytet III Wieku z Iławy - Salonik Poetycki, Park Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich w Jerzwałdzie, OSP Ławice, radna Izabela Kurek i sołtys Ławic Jerzy Olek, rada sołecka wsi. – Bardzo im wszystkim dziękuję – mówi Bogumiła Siwakowska. – A także serdeczne podziękowania za wsparcie należą się Krzysztofowi Plewako-Szczerbińskiemu, aktorowi Teatru im. S Jaracza w Olsztynie. Za opiekę i pomoc w realizacji projektów online pani dyrektor Grażynie Piękos z Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie – dodaje wyróżniona bibliotekarka. Jury konkursu SBP przyznając nagrodę, podkreśliło ogromne zaangażowanie bibliotek i bibliotekarzy w tym szczególnie trudnym roku 2021. Był to rok wciąż trwającej pandemii, która zredukowała bardzo i ograniczyła bezpośredni kontakt z użytkownikami bibliotek. Pomimo zaistniałej sytuacji biblioteki starały się w dalszym ciągu utrzymać kontakt z czytelnikami, przenosząc działalność online, a po częściowym zniesieniu ograniczeń przygotowały program w bezpiecznej przestrzeni rzeczywistej.

Jest też szczególna grupa, której bardzo dziękuje, a są to to najmłodsi czytelnicy: Zosia i Hania Łapacz, Aleks i Lena Zawadzcy, Szymek Laskowski, Ignaś Grochowiecki, Julka i Michał Olek, Oliwier Klach, Karol i Filip Wiśniewscy, Alicja Fryc, Helenka Zawadzka, Hanna i Paulina Nadolskie, Krystian Tylka, Natalia Pietrzak, Agatka Kopiczyńska, Tymek Klach, Alicja i Agnieszka Mroczyńskie, Alicja i Adam Kastrau, Kacper i Jakub Szymańscy i Agatka Kozłowska.

Nieocenioną pomocą w promowaniu czytelnictwa wykazali się rodzice m.in wymienionych dzieci. To od niech zależy w dużej mierze, czy dziecko będzie czytało. – Biblioteka była miejscem, pomimo ograniczonej działalności, w którym każdy mógł znaleźć coś wyjątkowego dla siebie. Online lub w bezpośrednim uczestnictwie – mówi bibliotekarka, która zintegrowała wokół swojej placówki mieszkańców w każdym wieku. I jak podkreśla, to ich wspólny sukces.

